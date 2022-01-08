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Giriş Tarihi: 8.1.2022 14:50 Son Güncelleme: 8.1.2022 15:07

Mardin Dicle Elektrik’ten fatura açıklaması

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin Dicle Elektrik’ten fatura açıklaması

Bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan “DEDAŞ’ın zam fırsatçılığı faturalara yansıdı” başlıklı habere konu olan 4 adet faturayla ilgili Dicle Elektrik’ten yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Otomatik Sayaç Otomasyon Sistemi'ne (OSOS) dahil edilen abonelere ait söz konusu faturaların, 2021 yerine sehven 2022 tarifesine göre tahakkuk edildiğine yer verilerek, gerekli düzeltmenin yapılmakta olduğu bildirildi.

Dicle Elektrik'ten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Habere konu olan Mardin'in Nusaybin ilçesi Yeşilkent mahallesindeki sayaçların yeni yatırımlar kapsamında akıllı sayaçlarla yenilenmesi çalışmaları esnasında 4 adet müşterimizin başvuruları üzerine tüketimleri incelenmiş olup, 2021 tarifesine göre tahakkuk edilmesi gerekirken faturalarının sehven 2022 tarifesine göre düzenlendiği tespit edilmiştir. Müşterilerimize faturalarının yeniden düzenleneceğine ilişkin bilgilendirme yapılmış ve benzer durumdan etkilenme ihtimali olan Yeşilkent Mahallesinde sayaçları akıllı sayaca dönüştürülen diğer müşterilerimiz için de kontrollerimiz başlamış olup gerekli aksiyonlar ivedilikle alınacaktır."

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Mardin Dicle Elektrik’ten fatura açıklaması
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