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Giriş Tarihi: 22.5.2022 19:11 Son Güncelleme: 22.5.2022 19:13

Mardin'de dağlık bölgede vahşet!

DHA
Mardin’de dağlık bölgede vahşet!

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Yandere Mahallesi dağlık bölgede 65 yaşındaki Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Yandere Mahallesi'nde dağlık bölgede meydana geldi. İddiaya göre, Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından, yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Ermiş'in cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.

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Mardin'de dağlık bölgede vahşet!
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