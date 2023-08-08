Haberler Yaşam Haberleri Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
Giriş Tarihi: 8.8.2023 22:30

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı, 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için köye giriş ve çıkışlar jandarma tarafından kapatıldı.

DHA
Mardin’de iki aile arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Adaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü. Kalaşnikof marka uzun namlulu silahların da kullanıldığı çatışmada S.T. (46), S.A. (22), İ.A. (22) ve E.T. (18) yaralandı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan S.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

KÖYE GİRİŞ-ÇIKIŞ KAPATILDI
Mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekiplerinin olay ile ilgili başlattığı incelemede 3 şüpheli gözaltına alındı. Taraflar arasında gerginlik yaşanırken yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Silahlı kavga ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Ahmet Çakar'dan olay sözler! "Transfer görgüsüzlüğü" diyerek sitem etti
Akbelen’de kirli oyun! Terör elebaşı Duran Kalkan'dan destek açıklaması...
CHP tarafından işten çıkartılan gençten şoke eden iddialar: Kılıçdaroğlu duydun mu?
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını açıkladı! Akbelen'deki provokasyonlara sert tepki
Bodrum feryat ediyor
Eyüpsultan'da silahla gezen çift iddialarına yalanlama: Kaymakamlık işin aslını açıkladı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Hastanelerde şiddeti önlemek için yeni uyarı sistemi devreye alınıyor
Hangi yüzle geldin çocuk!
SON DAKİKA HABERİ | Rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti
Üzerine ağaç devrilen kadın doktor hayatını kaybetti! Talihsiz kadının son paylaşımı dikkat çekti
ARKADAŞINA GÖNDER
Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA