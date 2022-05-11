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Giriş Tarihi: 11.5.2022 12:39

Mardin'de PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

İHA
Mardin’de PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı

Mardin'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda; cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları ile terörle mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kızıltepe ilçesinde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) düzenlediği Nevruz kutlamaları esnasında terör örgütü PKK'ya yönelik propaganda içeren, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, söylem ve fiillerde bulunan kişilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube personelince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyon esnasında adreslere yapılan aramalarda; cep telefonu, sim kart, hafıza kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

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Mardin'de PKK'ya yönelik eş zamanlı operasyon: 10 gözaltı
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