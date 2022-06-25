Haberler Yaşam Haberleri Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!
Giriş Tarihi: 25.6.2022 09:20

Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!

Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!

Mariano Diaz için Fenerbahçe bastırıyor. Real Madrid'te istediği forma süresini alamadığı için ayrılmak isteyen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı yıldız için sona gelindi. Birçok takımdan teklif alsa da yıldız oyuncu oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor. Uzun süredir Madrid'de yedek kalan oyuncu, forma süresini iyi değerlendirip daha iyi bir takıma gitmek istiyor. Bu sene La Liga'da sadece 6 maçta süre alan Dominikli için taraftarlar Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında sorusunu yöneltiyor. Peki, Mariano Diaz kimdir, nereli? İşte detaylar…

Real Madrid altyapısında yetişen ve istediği forma süresini bir türlü bulamayan Mariano Diaz, Lyon'da gösterdiği üstün performansla tekrar Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 4 yıldır yedek kulübesine bağlanan Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında sorusu Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmakta. Gelecek sene sözleşmesi bitecek ve ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Diaz için Fenerbahçe düğmeye erkenden bastı. Peki, Mariano Diaz kimdir, mevkisi ne? İşte detaylar…

MARIANO DIAZ KİMDİR?

Tam ismi, Mariano Diaz Mejia olan futbolcu, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'nın Premia de Mar şehrinde dünyaya geldi. Annesinin ismi Mariana Meija, babasının ismi Mariano Diaz'dır. Forvet mevkisinde oynamaktadır. Real Madrid altyapısında başladığı futbol hayatına daha sonra Lyon'da devam eden Diaz, tekrardan Real Madrid'e gelse de istediği forma süresini bulamadı.

MARIANO DIAZ BOYU VE KİLOSU

Mariano Diaz 1.80 boyunda, 73 kilodadır.

MARIANO DIAZ OYNADIĞI TAKIMLAR

Real Madrid altyapısından çıkan Mariano Diaz, Madrid dışında Olimpik Lyon'da forma terletti. 5 milyon euroya Lyon'a satılan oyuncu, Lyon'da gösterdiği üstün performans sonucu 25 milyona Real Madrid'e geri transfer oldu.

MARIANO DIAZ İSTATİSTİKLERİ

Mariano Diaz bu yıl oynadığı 8 maçta gol atamadı, bir asist kaydetti. Mariano Diaz santrafor mevkinde oynamaktadır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA