Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!

Real Madrid altyapısında yetişen ve istediği forma süresini bir türlü bulamayan Mariano Diaz, Lyon'da gösterdiği üstün performansla tekrar Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 4 yıldır yedek kulübesine bağlanan Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında sorusu Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmakta. Gelecek sene sözleşmesi bitecek ve ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Diaz için Fenerbahçe düğmeye erkenden bastı. Peki, Mariano Diaz kimdir, mevkisi ne? İşte detaylar…
Tam ismi, Mariano Diaz Mejia olan futbolcu, 1 Ağustos 1993 yılında İspanya'nın Premia de Mar şehrinde dünyaya geldi. Annesinin ismi Mariana Meija, babasının ismi Mariano Diaz'dır. Forvet mevkisinde oynamaktadır. Real Madrid altyapısında başladığı futbol hayatına daha sonra Lyon'da devam eden Diaz, tekrardan Real Madrid'e gelse de istediği forma süresini bulamadı.
Real Madrid altyapısından çıkan Mariano Diaz, Madrid dışında Olimpik Lyon'da forma terletti. 5 milyon euroya Lyon'a satılan oyuncu, Lyon'da gösterdiği üstün performans sonucu 25 milyona Real Madrid'e geri transfer oldu.
Mariano Diaz bu yıl oynadığı 8 maçta gol atamadı, bir asist kaydetti. Mariano Diaz santrafor mevkinde oynamaktadır.