Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe gözünü Real Madrid’in yıldızı Mariano Diaz’a dikti!

Real Madrid altyapısında yetişen ve istediği forma süresini bir türlü bulamayan Mariano Diaz, Lyon'da gösterdiği üstün performansla tekrar Real Madrid'in yolunu tutmuştu. 4 yıldır yedek kulübesine bağlanan Mariano Diaz kimdir, kaç yaşında sorusu Fenerbahçe taraftarı tarafından sorulmakta. Gelecek sene sözleşmesi bitecek ve ücretsiz bir şekilde ayrılacak olan Diaz için Fenerbahçe düğmeye erkenden bastı. Peki, Mariano Diaz kimdir, mevkisi ne? İşte detaylar…