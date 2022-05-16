Marina’da boğulan Furkan’ın cenazesi Düzce’ye götürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Marina mevkiinde geçtiğimiz akşam balık tuttukları ve alkol aldıkları ileri sürülen biri kadın iki genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda dengelerini kaybederek denize düştü.
Çiftin bağrışmaları üzerine durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, ihbarda bulundu.
Arama çalışmaları sonucunda, Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DÜZCE'YE GÖTÜRÜLDÜ
Düzce Gümüşova ilçesinde yaşayan işçi emeklisi İsmail ve ev hanımı Ayşe Çiftçi'nin 4 çocuğundan biri olan Furkan Çiftçi'nin Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Cenazesi hastane morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Furkan'ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Gümüşova'ya götürüldü.