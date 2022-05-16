Haberler Yaşam Haberleri Marina’da boğulan Furkan’ın cenazesi Düzce’ye götürüldü
Giriş Tarihi: 16.5.2022 14:17 Son Güncelleme: 16.5.2022 14:30

Marina’da boğulan Furkan’ın cenazesi Düzce’ye götürüldü

ABBAS ÇAKAR
Marina’da boğulan Furkan’ın cenazesi Düzce’ye götürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Marina mevkiinde önceki akşam denize düşerek hayatını kaybeden Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Furkan Çiftçi'nin (23) cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Düzce'nin Gümüşova ilçesine götürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Marina mevkiinde geçtiğimiz akşam balık tuttukları ve alkol aldıkları ileri sürülen biri kadın iki genç, bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda dengelerini kaybederek denize düştü.

Çiftin bağrışmaları üzerine durumu fark eden vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak, ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Denize düşen Mine D. (23) kısa sürede, çevredeki vatandaşların yardımı ile denizden çıkartılırken, Furkan Çiftçi'nin bulunması amacıyla bölgede arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmaları sonucunda, Furkan Çiftçi'nin cansız bedenine ulaşıldı. Çiftçi'nin cesedi, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

DÜZCE'YE GÖTÜRÜLDÜ

Düzce Gümüşova ilçesinde yaşayan işçi emeklisi İsmail ve ev hanımı Ayşe Çiftçi'nin 4 çocuğundan biri olan Furkan Çiftçi'nin Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Cenazesi hastane morgunda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Furkan'ın cenazesi daha sonra toprağa verilmek üzere Gümüşova'ya götürüldü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marina’da boğulan Furkan’ın cenazesi Düzce’ye götürüldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA