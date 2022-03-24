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Giriş Tarihi: 24.3.2022 12:35 Son Güncelleme: 24.3.2022 13:00

Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı

AA
Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı

Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp markette çorapla alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

21 Mart Pazartesi Beykent Mahallesi'ndeki bir markete gelen ve Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Ataş (35), çamurluğu olduğunu fark ettiği ayakkabılarını çıkarıp markete girdi.

İşçinin markette ayakkabısız alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataş'ın olay günü bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına katıldığı, ayakkabısının da bu yüzden çamur olduğu öğrenildi.

Belediye işçisinden duygulandıran hareket: 'Market kirlenmesin' diye çamurlu ayakkabılarını çıkarıp, alışveriş yaptı | Video

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Market kirlenmesin diye ayakkabısını çıkardı
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