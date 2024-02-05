Haberler Yaşam Haberleri Marketi kundaklamaya çalışan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.2.2024 12:41 Son Güncelleme: 5.2.2024 12:53

Marketi kundaklamaya çalışan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih'te bir markette çıkan yangının ardından yapılan incelemede bir kişinin yere döktüğü benzini ateşe verdiği belirlendi. Şahsın, pet şişedeki benzini yere döküp marketi yakmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Marketi kundaklamaya çalışan şüpheli tutuklandı

İstanbul Fatih Aksaray Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette 31 Ocak'ta çıkan yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalarda, çıkan yangının market çalışanları tarafından söndürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Saat 20.22 sıralarında elinde içerisinde benzin bulunan pet şişe ile gelen bir şahsın, şişede bulunan benzini döküp ateşe verdiği ve marketi yakmaya çalıştığı tespit edildi. Çalışmaların devamında kimlik bilgileri belirlenen G.D. isimli şahıs Aksaray Mahallesi'nde yakalandı. "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan suç kaydının olduğu belirlenen şüphelinin olay esnasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu ve olayı ne sebeple yaptığını hatırlamadığı tespit edildi. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Marketi kundaklamaya çalışan şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA