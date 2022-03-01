Markette et parasını ödemeyen balerin Evlin Avidor hakkında hapis talebi

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmaya sanık Evlin Avidor katılmadı. Avidor'u iki avukat savundu. Davanın esasına ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan Avidor'un, 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

152 LİRALIK ETİ KASADAN GEÇİRMEDİ

Savcının mütalaasında, Sarıyer'deki bir süpermarkette Avidor'un, kasiyer bulunmayan "jet ödeme" noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu anlatıldı. Avidor'un aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak toplam değeri 151,98 lira olan üç paket eti, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı belirtildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle de sabit olduğu kaydedildi.

SAVCI İNDİRİMLİ CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ

Mütalaada, Avidor'un imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığı, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin de az olduğu belirtilerek, bu durumun verilecek kararda dikkate alınması istendi. Avidor'a "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığına teşebbüs" suçundan 2,5 ile 5 yıl arasında hapis cezası verilmesi talep edildi. Avidor'un avukatları, savcının mütalaasına karşı savunmalarını hazırlamak için süre istedi. Hakim de duruşmayı erteledi.

ÜNLÜ MİMARIN ESKİ EŞİ

Evlin Avidor'ın, ünlü mimar Selim Yuhay ile boşanma davası da bulunuyor.

Hırsızlıkla suçlanan ünlü balerin Evlin Avidor kendini böyle savundu