Mimar Selim Yuhay ile boşanma davası olan balerin hakkında karar! Et parasını ödememişti!

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava, 17. duruşmada karara bağlandı. Aynı zamanda ünlü mimar Selim Yuhay ile boşanma davası da bulunan Evlin Avidor duruşmaya katılmadı. Avidor'u iki avukat savundu.

UNUTKANLIK SAVUNMASI

Son savunmalarını yapan avukatlar, "Olay sadece unutmadan ibarettir. Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğerlerini zaten ödemiş" dedi.

Avidor'un o dönem özel hayatında sıkıntılar yaşadığını ve boşanma davası olduğunu belirten avukatları, bu nedenle dalgın olduğunu ve suç kastı bulunmadığını savundu. Davada beraat verilmesini talep eden avukatlar, ceza verilecekse de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

5 YILDAN 10 AYA DÜŞTÜ

Kararını açıklayan hakim Evlin Avidor hakkında "muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçundan 5 yıl hapis cezasına hükmetti. Eylemin teşbbüs aşamasında kalmış olması nedeniyle ve meydana gelen zarar göz önüne alındığından cezasında indirim yapıldı. Cezayı 10 ay hapse düşüren hakim, Avidor'un daha önce bir mahkumiyeti olmaması nedeniyle bu cezayla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu karara göre, Avidor 5 yıl içinde yeni bir suç işlemezse cezası düşecek ve dosyası kapanacak.

SAVCI İNDİRİMLİ CEZA İSTEMİŞTİ

1 Şubat'ta yapılan bir önceki duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, "nitelikli hırsızlığa teşebbüs" suçundan Avidor'un, 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Savcı, Avidor'un imkanı olmasına rağmen daha fazla mal almadığını, çalmaya teşebbüs ettiği malın değerinin de az olduğunu belirtilerek, bu durumun verilecek kararda dikkate alınmasını istemişti.

GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Avidor, Sarıyer'deki bir süpermarkette aldığı eti kasadan geçirmemekle suçlanmıştı. Dava dosyasına göre Evlin Avidor, kasiyer bulunmayan "jet ödeme" noktasından çıkış yaptığı sırada durduruldu. Avidor'un aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak o dönem toplam değeri 151,98 lira olan üç paket eti, parasını ödemeden marketten çıkarmaya çalıştığı öne sürüldü. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.