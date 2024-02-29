Marketten kanser ilacı çıktı

Adana'da polis, usulsüz yollarla temin edilen kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını iddiasıyla E.B. ile eşi H.B.'yi gözaltına aldı. Polis, söz konusu ilaçların bulundurulduğu üzerinde 'market manav' yazılı iş yerine baskın düzenledi. Baskında çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirdi. İlaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ifadesinde, ilaçların son kullanma tarihinin geçtiğini ve imha edilmek üzere muhafaza altında tutulduğunu iddia etti. Çift, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KANSER İLAÇLARININ SATILDIĞI İDDİASI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, hastalara ait ilaçların kullanılmış gibi gösterilerek yurt içinde ve yurt dışında satışının yapıldığı iddiasıyla araştırma başlattı. KOM ekipleri, eşi H.B.'nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirketi kuran E.B.'nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçların, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti.

MARKET YAZILI DEPO

Takibe başlayan polis, şüphelilerin yakalanması için E.B.'nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'ndeki depo olarak kullanılan ve girişinde market yazılı iki katlı iş yerine operasyon düzenledi. Söz konusu iş yerinde KOM ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda faturasız ve başkası adına reçete edilmiş çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç bulundu. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı.

İLAÇLAR FARKLI DEVLET HASTANELERİNİN

Satış hazırlığı yapıldığı ileri sürülen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

"İMHAYA GİDECEKTİ" SAVUNMASI

Emniyete götürülen şüphelilerden E.B., ifadesinde, "İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektim ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çift, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.