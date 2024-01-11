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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Marmara Adası’nda tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Marmara Adası’nda tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı
Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı. Adada dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, zaman zaman tipiye dönüşüyor. İlçe merkezi ile Saraylar Mahallesi arasındaki yolda kar fırtınası etkili oldu. Yolda mahsur kalan araçlar, Marmara Adalar Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Saraylar yolunda Topağaç mevkisinden sonraki alanda ciddi anlamda bir karlanma var. Belediye ekiplerimiz, karayollarımızla yolu açma çalışmaları yapıyor. Buzlanmaya karşı tuzlama yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu havada dışarıya araçla çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. AA

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Marmara Adası’nda tipide mahsur kalan araçlar kurtarıldı
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