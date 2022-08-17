Marmara Bölgesi’nde Sismotektonik Araştırmalar Konusunda Türkiye-Almanya Ortak Sempozyumu

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, Türkiye ile Almanya arasında yürütülen deprem konusundaki araştırma ve iş birliği faaliyetlerini geliştirmek, yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla Bahçelievler'de bir otelde gerçekleşen sempozyumda sunum yaptı.

AFAD'ın çalışmalarını anlatan Taşdelen'in ardından akademisyenler, deprem konusunda yaptıkları çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, gün boyu süren etkinlikte bugüne kadar meydana gelmiş depremlerin özelliklerinin tartışıldığını söyledi.

Sempozyuma Almanya, Fransa, İsviçre ve ABD'den de katılım olduğunu belirten Nurlu, alanında uzman 22 davetlinin gün içinde konuşma yapacağını dile getirdi.

AFAD'ın deprem araştırmaları konusunda ulusal ve uluslararası iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Nurlu, "Sempozyumun bize, bilim dünyasına katkısını şöyle özetleyebilirim; buradaki sonuçlar ileriye dönük yapılacak çalışmalarda bizlere daha detaylı bir yön verecektir. Burada konusunda uzman akademisyenlere de fayda sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

Sempozyum vesilesiyle akademisyenlerin Marmara Bölgesi başta olmak üzere deprem araştırmaları alanında yaptıkları çalışmaları kıyaslama imkanı bulduğunu aktaran Nurlu, karşılıklı etkileşimin akademik araştırma ve çalışmalara katkı sağladığını ifade etti.

Nurlu, Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem istasyonuna sahip AFAD'ın deprem konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını ve toplumda da büyük oranda afet farkındalığının oluştuğunu söyledi.

Deprem zararlarının azaltılması konusunda ulusal ölçekte çok önemli çalışmaların olduğuna işaret eden Nurlu, "Marmara Bölgesi için de geçen sene başlamış çalışmalar var. Bu çalışmalar kapsamında AFAD, 'Ben kiminle daha fazla ortaklık yapabilirim', 'Hangi modern teknolojileri ülkeme getirebilirim' derdinde." ifadelerini kullandı.