Marmara Denizi deprem! Son depremler listesi AFAD ve Kandilli duyurdu

Marmara Denizi merkezli olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" sorularına yanıt aradı. İşte, 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Marmara deprem hakkında bilgiler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#DEPREM

MARMARA DENIZI

05.02.2023, 15:49:57 TSİ

Büyüklük: 3.6

Derinlik: 18.8 km

#Kandilli