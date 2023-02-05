Haberler Yaşam Haberleri Marmara Denizi deprem! Son depremler listesi AFAD ve Kandilli duyurdu
Giriş Tarihi: 5.2.2023 16:02

Marmara Denizi deprem! Son depremler listesi AFAD ve Kandilli duyurdu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Marmara Denizi merkezli bir deprem meydana geldi. Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde soruları AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile cevaplanıyor! İşte, Marmara depremi hakkında detaylar

Marmara Denizi deprem! Son depremler listesi AFAD ve Kandilli duyurdu

Marmara Denizi merkezli olan deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar "deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu" sorularına yanıt aradı. İşte, 5 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Marmara deprem hakkında bilgiler

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

#DEPREM
MARMARA DENIZI
05.02.2023, 15:49:57 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 18.8 km
#Kandilli

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Afyon-Dinar'da kaza: 8 ölü! 'Bir baktım uçuyorduk!'
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolunda buzlanma sonucu yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Cin şişeden çıktı
Hal-i pür melal
Cumhurbaşkanı açıkladı: "NATO’ya girmek istemiyoruz"
Beyoğlu’nda 8 kişiyi yaralayan Sarı Mehmet yakalandı! Cezaevindeyken bana bakmadınız deyip silahla saldırmıştı
CHP ve İYİ Parti'de adaylık kavgası! Yarkadaş'tan "Bu nasıl ayıptır" çıkışı
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar yağışı uyarısı! Saat verdi: Zorunlu olmadıkça çıkmayın!
ARKADAŞINA GÖNDER
Marmara Denizi deprem! Son depremler listesi AFAD ve Kandilli duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA