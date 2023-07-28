Marmara Denizi’nde korku dolu anlar

Avşa Adası'ndan önceki gün saat 15.00'te İstanbul Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Yolcular dalgaların etkisiyle fenalaştı. Gemi kaptanı, yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Yolculardan 6'sı fenalaşırken, 1 saatlik rötarla Avcılar'a ulaşıldı. Kaptan, son anonsunda 15 yıldan bu yana ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.