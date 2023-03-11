Marmara depreminde bir ‘melek’ kurtardı! Son depremde geriye sadece kızı Melek kaldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan 2 şiddetli depremde binlerce bina yıkıldı, arama-kurtarma çalışmaları günlerce sürdü. 7,6 şiddetindeki depremin merkez üssü olan Elbistan'ın komşu ilçesi Afşin'de yıkımı en fazla yaşayan yerlerin başında geldi. Afşin'in Soğucak köyünde bulunan 80 evden 75'i depremde yerle bir oldu.
"1 BUÇUK DAKİKA GEÇ GİRSELER HEPSİ YAŞAYACAKTI"
Pazarcık merkezli depremde hasar gören Soğucak köyündeki evler, 27 kilometre mesafede bulunan Elbistan merkez üslü depremde enkaza dönüştü. Enkaz altında kalan Özdemir ailesinden geriye ise baba Hakan ve 6 yaşındaki kızı Melek kaldı. Yaşadığı kabus dolu anları SABAH'a anlatan baba Hakan Özdemir; "ailece evin önündeki bahçedeydik. Eşim ve çocuklarım öğle yemeği için eve girdi. Bende işlerimi halledip girecektim. Ancak 1 buçuk dakika sonra meydana gelen depremle ev yerle bir oldu. eşim ve çocuklarım sadece 1 buçuk dakikayla enkz altında kaldı" dedi.
"AİLEMDEN GERİYE BİR TEK MELEĞİM KALDI"
Depremin sona ermesiyle birlikte enkaza girerek eşi ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığını belirten Hakan Özdemir; "Her şey biranda oldu. Eşim ve çocuklarım öğle yemeği için eve girmişlerdi. Depremle birlikte iki katlı evimiz yıkılınca hepsi enkaz altında kaldı. Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin ( 8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i ise canlı olarak kurtardık. Ailemden geriye sadece bir tek Meleğim kaldı" diye konuştu.
GÖLCÜK DEPREMİNDE KIZIMLA AYNI YAŞKA BİR KIZ KURTARMIŞTIM
Gölcük depreminin yaşandığı dönemde Edirne'de askerlik görevini yaptığını belirten Hakan Özdemir; "Gölcüm depremiyle birlikte birliğimizi bölgeye sevk ettiler. Arama kurtarma çalışmaları sırasında 6 yaşındaki bir kız çocuğunu enkaz altından canlı kurtarmıştım. Bu depremde o kız çocuğuyla aynı yaşlarda olan kızım Melek enkazdan sağ çıktı. Beklide rabbim kurtardığım o kız çocuğunun hürmetine bana Meleğimi bağışladı. Ailemden geriye sadece Melek kaldı. Artık baba kız yaşama birlikte tutunacağız. Geride hiçbir şeyimiz kalmadı. Kayseri'de KYK yurtlarına yerleştirildik. Kızımın depremde bacağı kırıldı. Onun tedavisi sürüyor. Burada tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniliyor" dedi.