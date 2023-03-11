Marmara depreminde bir ‘melek’ kurtardı! Son depremde geriye sadece kızı Melek kaldı

"AİLEMDEN GERİYE BİR TEK MELEĞİM KALDI"

Depremin sona ermesiyle birlikte enkaza girerek eşi ve çocuklarını kurtarmaya çalıştığını belirten Hakan Özdemir; "Her şey biranda oldu. Eşim ve çocuklarım öğle yemeği için eve girmişlerdi. Depremle birlikte iki katlı evimiz yıkılınca hepsi enkaz altında kaldı. Enkazdan eşim Sultan ile oğullarım Hilmi (9) ve Hanifi'nin ( 8 aylık) cesetlerini çıkardık. Yaşam üçgeninde kalan kızım Melek'i ise canlı olarak kurtardık. Ailemden geriye sadece bir tek Meleğim kaldı" diye konuştu.