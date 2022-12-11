Marmara Üniversitesi’nde deprem tatbikatı

İZLENECEK ADIMLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRMELER YAPILDI

Tatbikat öncesinde, beklenen İstanbul depremi için yapılan hazırlık çalışmaları ve acil durum planının uygulama esasları konusunda tüm bina yöneticileriyle uzaktan ve yüz yüze toplantılar yapıldı. Tüm birimler tarafından bünyelerindeki personele, deprem sırasında izlenecek adımlar konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Tatbikat sırasında Recep Tayyip Erdoğan Maltepe Külliyesinde Teknoloji Fakültesinden kalkan bir dron ile çekilen görüntüler, Maltepe ve Başıbüyük yerleşkeleri tahliye edildiği sırada canlı olarak Göztepe Yerleşkesi Acil Durum Merkezi'ndeki ekrandan takip edildi.