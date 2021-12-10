Marmara’da denizanası istilası! Uzmanlardan ’Kesinlikle dokunmayın’ uyarısı





"AĞLARIMIZA ZARAR VERİYOR"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi İkinci Başkanı Hüseyin Oğuz da yaptığı açıklamada, "Tabii ki bu denizanası denizde her zaman var. Bu balıkçılık zamanı daha çok oluyor. Bize engel oluyor mu, tabii ki oluyor. Ağlarımızı denizanaları yüzünden denizden alamıyoruz. Ağların gözeneklerine girdiği için almakta zorlanıyoruz. Arada geliyor gidiyor. Şimdi havanın esmesiyle kıyıya vurmaya başladı. O da bir deniz canlısı, ona bir şey diyemeyiz. Deniz canlıları her zaman yüzeyde de var, denizin altında da var. Güzel ve güneşli havalarda suyun üzerine çıktığı doğru. Çıktığı zaman da mesela ağ atarken denizin altını görmüyoruz mesela, kendisi denizin altından çıkıyor. Bu sefer bize zararı çok oluyor. Ama yapabileceğimiz bir şey yok, oda bir deniz canlısı" diye konuştu.