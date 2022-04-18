Marmara’da tehlike sürüyor mu? Bakan Kurum’dan ’Müsilaj’ açıklaması

"MARMARA DENİZİ'NDE HERHANGİ BİR MÜSİLAJ PROBLEMİ YOK"

Bir seferberlik şuuruyla hareket ettiklerine işaret eden Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Şu an Marmara Denizi'nde herhangi bir müsilaj problemi yok. Bilim insanlarımızın verdiği görüş, fikir ve öneriler de bu noktada kısa vadede bir müsilajla karşılaşmayacağımız noktasında. Tabii bu müsilajın hiç olmayacağı anlamına gelmiyor. Bu çerçevede adımlarımızı kararla bir şekilde atmak zorundayız. Biz burada hem acil hem orta hem uzun vadede atılması gereken adımları bir bir belirledik.