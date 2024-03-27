Marmaris körfezinde deniz temizliği başladı

Marmaris'i balçıktan kurtaracak çalışmanın ilk adımı olarak araştırma yapacak gemi, geçtiğimiz günlerde Marmaris Limanı'na demirlemişti. Marmaris'te 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen orman yangınlarında yaklaşık 10 bin hektarlık alan küle dönmüştü. Yangın sonrası yağışla birlikte oluşan erozyonla taşınan toprak da Marmaris Körfezinde denizin dibinde balçık oluşturmuştu. Ulaştırma Bakanlığı sezon öncesi özellikle kıyı kesimin temizlenmesi başladı.

ÇALIŞMALAR 4 YIL SÜRECEK

İş makinesi İçmeler'de kıyıdaki balçığı Mayıs ayına kadar temizleyerek turizme hazırlanacak. Bu sayede yerli ve yabancı turistler temizlenmiş denize gönül rahatlığıyla girebilecek. Diğer taraftan denizden de temizleme çalışmalarına başlanmış durumda. Çamur X gemisi temizliğe başladı. Bu çalışmaların 4 yıl sürmesi bekleniyor.

Ulaştırma Bakanlığı İzmir Denizdibi Tarama Başmühendisliğine ait Çamur X gemisi, deniz dibindeki balçığı yüklenip, izin verilen alana boşaltacak. Gemi, 500 metreküplük balçığı yükleyebiliyor.