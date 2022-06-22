Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını devam ediyor. Bugün de müdahalenin sürdüğü yangındaki son durum vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip ederken "Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede, nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yangına havadan müdahale günün ilk saatleriyle beraber başladı. İşte Marmaris yangını son durum...
MARMARİS YANGINI SON DURUM (22 HAZİRAN 2022)
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını | Video
Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.
Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına ilk olarak 2 helikopterle müdahale edilmeye başlanmış ardından karadan da müdahale edilmişti.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı.
BAKAN KİRİÇCİ'DEN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYAKKUZ HALİNDE
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.