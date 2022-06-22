Haberler Yaşam Haberleri Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede? Marmaris yangını nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı? İşte son durum!
Giriş Tarihi: 22.6.2022 07:44

Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede? Marmaris yangını nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı? İşte son durum!

Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede? Marmaris yangını nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı? İşte son durum!

Marmaris yangını son durum ile vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bördübet koyundaki ormanlık alanda nedeni tespit edilemeyen yangına yönelik müdahale çalışmaları başlamış Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan da açıklama gelmişti. Vatandaşlar “Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede, nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı?” gibi sorularla son duruma ilişkin yanıtı arıyor. Bölgede 144 arazöz, 13 dozer, 576 personel oluşan yangına müdahale ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yeniden havadan müdahale edilmeye başlandı. Peki, Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede, nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı? İşte son durum ve detaylar...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını devam ediyor. Bugün de müdahalenin sürdüğü yangındaki son durum vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip ederken "Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede, nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yangına havadan müdahale günün ilk saatleriyle beraber başladı. İşte Marmaris yangını son durum...

MARMARİS YANGINI SON DURUM (22 HAZİRAN 2022)

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını | Video

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Alevlere, karadaki çalışmaların yanı sıra 20 helikopter ve 14 uçak ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.

Kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına ilk olarak 2 helikopterle müdahale edilmeye başlanmış ardından karadan da müdahale edilmişti.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Antalya Denizli ve İzmir Orman Bölge müdürlüklerinden çok sayıda bölgeye ekip çıkarıldı.

BAKAN KİRİÇCİ'DEN AÇIKLAMA: DEVLETİMİZ TÜM KURUMLARIYLA TEYAKKUZ HALİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Twitter hesabından yapıtığı açıklamada, "Marmaris'deki yangını Yangın Yönetim Merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor" ifadelerini kullandı.

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Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede? Marmaris yangını nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı? İşte son durum!
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