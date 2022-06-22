Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan orman yangını devam ediyor. Bugün de müdahalenin sürdüğü yangındaki son durum vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Türkiye tüm gelişmeleri yakından takip ederken "Marmaris yangını söndürüldü mü, nerede, nerelere yayıldı, kontrol altına alındı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yangına havadan müdahale günün ilk saatleriyle beraber başladı. İşte Marmaris yangını son durum...