Haberler Yaşam Haberleri Marmaris’te acı tablo: 5 bin dönüm küle döndü
Giriş Tarihi: 23.9.2022 15:39 Son Güncelleme: 23.9.2022 15:44

Marmaris’te acı tablo: 5 bin dönüm küle döndü

Marmaris’teki orman yangını 19 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı. Yangının ardından acı tablo açıklandı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangından dolayı yaklaşık 5 bin dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Marmaris’te acı tablo: 5 bin dönüm küle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu ormanlık alanda 21 Eylül saat 12.30 sıralarında çıkan yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. Havadan ve karadan müdahale edilen yangına, belediye ekipleri, emniyet, gönüllüler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve vatandaşlar da destek verdi. Rüzgârın etkisiyle Balan Dağı sırtlarına doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gerekli güvenlik önlemleri alındı. Orman personeli Remzi Kırca, dağlık arazide düşerek yaralandı.

Söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti. Günün ağarmasıyla birlikte, yangına havadan müdahale başladı. Yangına 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç, bin 597 personelle cansiperane müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 19 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

ACI TABLO AÇIKLANDI

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Ula'daki yangınla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Marmaris Yalancıboğaz mevkiinde öğle saatlerinde çıkan orman yangını bir gün sonra kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmalara halen devam etmektedir. Yine dün akşam saatlerinde Ula Kızılyaka mahallesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını büyümeden kısa sürede söndürülmüştür. Marmaris yangında 500 hektar ve Kızılyaka yangınında 1 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Marmaris Yalancıboğaz yangınında orman teşkilatımızın kara ve hava güçlerinin yanında diğer kamu kurum ve kuruluşlardan gelen destek güçleriyle birlikte 14 uçak, 36 helikopter, 398 araç ve 1597 personel söndürme çalışmalarında görev almıştır. Soğutma çalışmalarının ardından yanan alanların tekrar yeşertilmesi için orman teşkilatımızca çalışmalara hemen başlanacaktır" ifadelerini kullandı.

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Marmaris’te acı tablo: 5 bin dönüm küle döndü
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