Marmaris’te iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı ve 2 gözaltı

Marmaris İçmeler Mahallesi'nde otel inşaatında kolona dayalı çelik kalıp rüzgarın da etkisiyle işçilerin üzerine düştü. İşçilerden İsmail Tepebaşı ile Y.G. çelik kalıbın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemede İsmail Tepebaşı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı işçi Y.G. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şantiye şefiyle yüklenici firma sorumlusu gözaltına alındı.