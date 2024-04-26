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Giriş Tarihi: 26.4.2024 15:40 Son Güncelleme: 26.4.2024 16:07

Marmaris’te kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Marmaris’te kıskançlık yüzünden tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin’i bıçaklayarak öldüren şüpheli A.İ.K. tutuklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Marmaris’te kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Marmaris'te bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Çetin (35) ile erkek arkadaşı A. İ. K. (38) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Sokak ortasında saat 09.00 sıralarında başlayan tartışma sırasında A.İ.K., İlknur Çetin'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olaydan sonra elektrikli bisikletle kaçan A.İ.K. ise Atatürk Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Marmaris’te kız arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı
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