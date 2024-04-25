Marmaris’te otel personeli kadın bıçaklanarak öldürüldü

Muğla Marmaris İçmeler Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında, bir otelde teknik personel olarak çalışan İlknur Çetin (35) ile Ali İhsan Kaya arasında iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali İhsan Kaya, İlknur Çetin'i bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçaklanan 35 yaşındaki İlknur Çetin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olaydan sonra kaçan Kaya, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini itiraf eden Kaya'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.