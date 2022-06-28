Marmaris’te yangın çıkmıştı: Alevlerin ilerlemesi böyle önlenmiş

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin 5 gün boyunca bölgede takip ettiği yangını söndürme çalışmalarına; 3'ü Katar'dan 44 helikopter ve 1'i Azerbaycan'dan 13 uçak, 3 insansız hava aracı, 613 arazöz, 203 iş makinesi, 119 su tankeri ve 28 TOMA ile 5 bin 700 kişilik personel kaldı. 1143 hektar alanın kül olduğu bölgede soğutma çalışmaları halen sürüyor.