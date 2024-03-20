Mart karı Doğu’da etkili oldu

İlkbaharın ilk günlerinde Doğu Anadolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Van, Hakkâri ile Şırnak'ta eğitime ara verildi. Tatil haberi ile hem yetişkinler hem de çocuklar karın tadını çıkardı. Ardahan ve Kars'ta aralıklarla devam eden kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. 2 bin 700 rakımla Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Başkale'de ise kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini, bugün yurdun tamamına yakınında yağış beklendiğini, yağışların yarın ve cumartesi günü en batı bölgeler hariç olmak üzere tüm yurtta devam edeceğini bildirdi.