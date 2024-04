Masaj keyfi pahalıya patladı

İstanbul Şişli'deki bir masaj salonuna rahatlamak için giden Erdoğan C., soyunma odasındaki dolaba kilitlediği 40 bin lirası çalınınca gerilim doruğa çıktı.Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayda, Erdoğan C., eşyalarını ve 40 bin lirasını soyunma odasındaki dolaba koyup anahtarı da yanına aldı. Masajın ardından soyunma odasına dönen Erdoğan C. parasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu bildirdiği saon sahibi Ömer S. soyunma odasında başka bir müşterinin daha olduğunu belirtince Erdoğan C. karakola giderek salon sahibi ve diğer müşteri Oğuzhan E.'den şikayetçi oldu. Oğuzhan E. ifadesinde suçlamaları reddederek olay tarihinde İstanbul'da olmadığını, söz konusu masaj salonuna hiç gitmediğini ileri sürdü.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada Oğuzhan E'nin telefonuna ait HTS raporunda olay tarih ve saatinde masaj salonun- da bulunduğu belirlendi. Şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunda itibar edilmediği ve hırsızlık suçunu işlediği kaydedildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada şüpheli Oğuzhan E. hakkında "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 10 yıla kadar hapis istendi.