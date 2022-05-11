Masaj salonuna fuhuş baskını

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesinde masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir işyerine baskın düzenledi. Operasyonda "Fuhşa Teşvik, Aracılık, Zorlama ve Yer Temini" suçlarından 3 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3 kişi yapılan yasal işlemlerinin ardından Adli Mercilere sevk edildi. Şüphelilerden Ü.T. ve F.Ç. tutuklanırken, H.H. hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonda yakalanan 11 şahıs hakkında ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.