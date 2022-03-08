MASAK’tan yasa dışı bahis ve kumara darbe! O paraların hepsine el konacak





BİLDİRİMLER YÜZDE 264 ARTTI



Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre MASAK'a geçen yıl 511 bin kişi hakkında 516 bin bildirim gönderildi. Bildirimlerin 505 binini şüpheli işlemler bildirimleri, 10 binini adli ve kolluk araştırma talepleri, 867'sini ise diğer ihbarlar oluşturdu. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bildirimler son beş yılda yüzde 264 artış göstererek yaklaşık 505 bin oldu. Geçen yıl 16 binin üzerinde analiz dosyası sonuçlandırıldı. Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak da toplam 432 adet analiz dosyası sonuçlandırıldı.