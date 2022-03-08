MASAK’tan yasa dışı bahis ve kumara darbe! O paraların hepsine el konacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faaliyet raporuna göre Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) geçen yıl yasa dışı bahis oynatma suçuyla ilgili toplam 432 adet analiz dosyası sonuçlandırıldı. Bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama, analiz çalışmaları yapıldı. En fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlüler ise ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları ve bankalar oldu.
BAHİS PARALARINA EL KONULUYOR
MASAK ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi Türkiye'de yaklaşık 50 milyar lira paranın döndüğü kumar sitelerine topyekûn savaş açtı. İllegal kumar, bahis sitelerinin özellikle gençlerin banka hesapları üzerinden para topladığı belirtilirken, ücret karşılığı hesap açtıranlara 15 bin liradan 45 bin liraya kadar ceza kesiliyor. Sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına MASAK bildirimiyle savcılıklar el koyuyor. Yapılan incelemede bu suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi birtakım ödeme araçlarıyla işlendiği belirlendi.
BİLDİRİMLER YÜZDE 264 ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı raporuna göre MASAK'a geçen yıl 511 bin kişi hakkında 516 bin bildirim gönderildi. Bildirimlerin 505 binini şüpheli işlemler bildirimleri, 10 binini adli ve kolluk araştırma talepleri, 867'sini ise diğer ihbarlar oluşturdu. Suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bildirimler son beş yılda yüzde 264 artış göstererek yaklaşık 505 bin oldu. Geçen yıl 16 binin üzerinde analiz dosyası sonuçlandırıldı. Yasa dışı bahis oynatma suçu ile ilgili olarak da toplam 432 adet analiz dosyası sonuçlandırıldı.
Bu dosyalar kapsamında 37 bin 54 kişi hakkında istihbarat toplama ve analiz çalışmaları yürütüldü. Çalışmalarda 321 adet analiz raporu, 54 adet suçtan elde edilen değer raporu ve 65 adet bilgi notu düzenlenerek yasa dışı bahis oynatma suçlarının tespitinde kullanılmak üzere ilgili savcılıklara veya Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar ile Mücadele Daire Başkanlığı'na gönderildi. Sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına MASAK bildirimi ile savcılıklar aracılığıyla el konuluyor. Bankalarla da işbirliği yapılarak bahis parası çekilmesi engelleniyor.
ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI
Şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık yüzde 98'i yükümlü olarak ifade edilen mali piyasalardaki işlemlerde aracılık faaliyeti gösteren finansal kuruluşlar ve meslek gruplarından geldi. Bildirim gönderen yükümlüler arasında ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar başı çekti.
MASAK analiz çalışmalarını, suçtan elde edilen maddi kazanç ve gelirlerin tespit edilebilmesi amacıyla yapılan malvarlığı araştırmaları (suçtan elde edilen değer tespitleri) ve yığın veriler üzerinden yapılan stratejik analiz çalışmaları olmak üzere üç farklı şekilde gerçekleştiriyor.