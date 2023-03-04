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Giriş Tarihi: 4.3.2023

Masal gibi

Prematüre doğan Masal bebek, beynindeki kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede depreme yakalandı. Konya’ya sevk edilen ve burada tedavi edilen Masal bebeğin ailesinden ise haber yoktu. Hastane personeli dedektif gibi izs ürüp Masal’ın ailesine ulaştı

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Masal gibi
Cumali ve Nergis Bakkaylı çifti, 7 ay önce üçüncü çocukları Masal'ı kucaklarına aldı. Ancak erken doğumla 6.5 aylıkken 600 gram dünyaya gelen küçük Masal, beyninde kanama oluşması nedeniyle yoğun bakıma alındı. Önce devlet hastanesi ardından da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi edilen Masal, 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'daki hastanenin büyük hasar alması sonucu Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Masal 11 Şubat'ta Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Beyin Cerrahisi ve Yeni Doğum Servisi'nde tedavi altınha alınan Masal, 4 kiloya ulaştı ve beynindeki kanama durduruldu. Günlerce küçük Masal'ı kimsenin sormaması üzerine hastane personeli, kendi imkânları ile dedektif gibi iz sürüp araştırma yaptı. Yapılan araştırma sonucu depremde birçok yakınını kaybeden ailenin Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğu tespit edildi. Baba Bakkaylı'ya ulaşan personel, küçük kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğunu, istedikleri zaman taburcu edebileceklerini söyledi.
Kızının hayatta olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını anlatan baba Bakkaylı "Ben deprem sırasında Samsun'da çalışıyordum. Çocuklarım ve eşim ailesinin yanındaydı. Depremde birçok yakınımızı kaybettik. Hemen Hatay'a döndüm ve ailemi bulundukları yerden uzaklaştırdım. Masal'ın hangi hastaneye bile sevk edildiğini bilmiyorduk. Bu üzüntümüz içerisinde büyük bir mutluluk yaşadık. En yakın zamanda kızımıza kavuşmak istiyoruz" dedi.

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Masal gibi
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