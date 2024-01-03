Haberler Yaşam Haberleri Maske takmayı ihmal etmeyin
Giriş Tarihi: 4.1.2024

Maske takmayı ihmal etmeyin

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Maske takmayı ihmal etmeyin
Havaların soğumasıyla birlikte grip virüsü etkisini göstermeye başladı. Özellikle son haftalarda genç, yaşlı, çocuk acil servislere akın ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, artışın sebebinin virüsler olduğuna dikkat çekti. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Erayman, "Aralık ayının ortalarından itibaren toplumda gribal enfeksiyon benzeri klinik tablolara sahip hastalar çoğaldı. Öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ateş, burun akıntısı şikâyetleri artmaya başladı. Buna neden olan birçok virüs var. Grip virüsü de bunlardan biri. Laboratuvar bulgularına baktığımızda 3-4 virüsün daha ön planda olduğunu görüyoruz. Damlacık yoluyla çok rahatlıkla bulaşabiliyor" dedi. Özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Erayman, "Bu yüzden zatürre olan hastalarımız var. 65 yaş üstü kişilerde Kovid aşısızlar, zatürre ve grip aşısı olmayan hastalar buna daha çabuk kapılabiliyorlar. Hastaneye yatırdığımız hastalarımız oluyor" diye konuştu.



KALABALIKTAN UZAK DURUN
Özellikle maske kullanımına dikkat çeken Erayman, "Pandemi döneminde maske takmak gibi bir alışkanlık edindik. Bu dönemde de kalabalıktan uzak durmalıyız. Maskeyi tekrar elimize alabilmeliyiz. İşimiz yoksa, gezmek için kalabalık ortamlara girmeyelim. Grip aşısı ve zatürre aşısı mutlaka olunmalı. Gelen hastalarımızın birçoğu bu aşılarını olmamış hastalar oluyor. Gelişigüzel ilaçlar kullanılıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Hekim önerisi olmadan bu ilaçlar alınmamalı. Vücuda daha büyük bir zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü: Terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısı
ABD, İngiltere ve Almanya'nın da arasında olduğu 12 ülke Husileri hedef aldı
Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı sona erdi! İşte Türkiye'yi çağ atlatacak yeni kararlar
Filistin'e destek paylaşımı yapmıştı: Cezayirli futbolcu Youcef Atal'a Fransa'da gözaltı
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
‘Evde kuralları ben belirlerim’
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama! 103 ölü var
ARKADAŞINA GÖNDER
Maske takmayı ihmal etmeyin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA