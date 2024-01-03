Maske takmayı ihmal etmeyin

Havalarınsoğumasıyla birlikte grip virüsü etkisini göstermeye başladı. Özellikle son haftalarda genç, yaşlı, çocuk acil servislere akın ediyor. Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, artışın sebebinin virüsler olduğuna dikkat çekti. SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Erayman, "Aralık ayının ortalarından itibaren toplumda gribal enfeksiyon benzeri klinik tablolara sahip hastalar çoğaldı. Öksürük, nefes darlığı, kas ağrısı, baş ağrısı, ateş, burun akıntısı şikâyetleri artmaya başladı. Buna neden olan birçok virüs var. Grip virüsü de bunlardan biri. Laboratuvar bulgularına baktığımızda 3-4 virüsün daha ön planda olduğunu görüyoruz. Damlacık yoluyla çok rahatlıkla bulaşabiliyor" dedi. Özellikle risk grubundaki kişilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Erayman, "Bu yüzden zatürre olan hastalarımız var. 65 yaş üstü kişilerde Kovid aşısızlar, zatürre ve grip aşısı olmayan hastalar buna daha çabuk kapılabiliyorlar. Hastaneye yatırdığımız hastalarımız oluyor" diye konuştu.Özellikle maske kullanımına dikkat çeken Erayman, "Pandemi döneminde maske takmak gibi bir alışkanlık edindik. Bu dönemde de kalabalıktan uzak durmalıyız. Maskeyi tekrar elimize alabilmeliyiz. İşimiz yoksa, gezmek için kalabalık ortamlara girmeyelim. Grip aşısı ve zatürre aşısı mutlaka olunmalı. Gelen hastalarımızın birçoğu bu aşılarını olmamış hastalar oluyor. Gelişigüzel ilaçlar kullanılıyor. Bunlardan uzak durmamız gerekiyor. Hekim önerisi olmadan bu ilaçlar alınmamalı. Vücuda daha büyük bir zarar verebilir" ifadelerini kullandı.