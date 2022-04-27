Maske zorunluluğunun kalkması vatandaşı sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası "Kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kalktı. Sadece toplu taşıma araçlarında ve sağlık kuruluşlarında bir müddet devam edecek" açıklamasından sonra vatandaşlar derin bir oh çektiler.

Pademi nedeniyle iki yıldır maske ile yaşamak zorunda kaldıklarını hatta evde maske kolleksiyonu dahi yaptıklarını belirten Hüseyin Halil ailesini Taksime getirip bol bol maskesiz dolaştırdığını söyledi. Hüseyin Halil, "Maskelerin kapalı ortamlarda kaldırılması bizleri rahatlattı. Maske takmaktan bizim ve çocukların psikolojimeri bozulmaya başlamıştı. Virüsten dolayı mecburen takıyorduk. Artık sürekli maske takmaktan temiz havayı özler hale gelmiştik. Evde meşke koleksiyonu dahi yaptım. Geçmiş yıllarda bu yaşadığımız olayları hatırlatsın diye. Kapalı alanlarda kalkmasına rağmen toplu taşımalarda yasağın devam etmesi nedeniyle yine maske alıp tedbir amaçlı tamkıyoruz. İnşallah virüs azalır buda kalkar" dedi.

Yaşar Deniz, "Maskesiz hayat çok güzel bol bol temiz havada nefes alabiliyoruz. Bu karar bizi çok rahatlattı. Pandemi nedeniyle daha uzun süre maskeli dolaşacağımızı düşünüyordum. Allahtan vakalar düşmeye başlayınca maskeyede son verildi. Bu bizler için çok önemli bir gelişme oldu. İnşallah toplu taşımalarda da kalkar. Çünkü her toplu taşımaya bindiğimizde bir maske kavgası yaşanıyor" dedi.

Veysi Maskan, "İki yıldır doğru dürüst nefes alamıyoruz. Her yere maskeyle gidiyorduk. Açık havada maske serbestliğinden sonra kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu nedeniyle sıkıntımız devam ediyordu. Kapalı alanlarda maskelerin kaldırılması çok iyi oldu. Toplu taşımalarda ise kendi sağlığımız ve toplum sağlığı için tekrar geriye dönmemek için takmamız gerekir" dedi.

Ramazan Deniz, "Açık ve kapalı alanlarda maskenin kaldırılması çok iyi oldu. Biz gıda işi yapıyoruz. Maskeyi mecburen takıyoruz. Hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için takıyoruz.Ama iş dışında takmak çok yorucu oluyordu.Nefes alamaz duruma gelmiştik. Şimdi bu kararla biraz olsun rahatladık.

Ahmet Özkal, "Karar çok iyi bu maske olayı nereye kadar devam edecekti. 3 yıla yakın takıyorduk. Toplu taşıma ve sağlık kuruluşları dışında takılmaması çok uygun oldu. Bizim şu an virüse karşı tek silahımız aşımızdır. Yinede tedbri elden bırakmamak gerekir. İnşallah bu virüs illeti biter iyi günler görürüz" dedi.

OKULLARDA DA YASAK KALKMASI ÖĞRENCİLERİ SEVİNDİRDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrasında kapalı mekânlarda maske kullanma zorunluluğunun tümüyle kaldırıldığını açıklamasının ardından okullarda da maske uygulamasına son verildi. 18 milyondan fazla öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen 6 Eylül'den bu yana devam eden yüz yüze eğitimlerinde ilk kez maskesiz olarak derse girdiler. Okul bahçesinde maskesiz oyunlar oynadılar.

Maske zorunluluğunun kaldırılmasına rağmen bazı veliler, hem kendi sağlıkları hem de çocuklarının sağlığı için maske takmaya devam edeceklerini aşılarını olmalarına rağmen tedbiri elden bırakmayacaklarını kaydettiler.