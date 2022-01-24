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Giriş Tarihi: 24.1.2022 12:10 Son Güncelleme: 24.1.2022 12:16

Maskeli hırsızlar dehşet saçtı!

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Maskeli hırsızlar dehşet saçtı!

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İki köprü beldesinde akaryakıt istasyonuna giren maskeli hırsızlar istasyonda bulunan 14 yaşındaki Ahmet Eren'i öldürdü iki çalışanı da iple bağlayarak etkisiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra paraları çalıp olay yerinden kaçtı.

Bitlis'in Beşiri ilçesinde sabaha karşı 03.30 civarında kimliği belirlenemeyen maskeli 3 hırsız, petrol istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan Ahmet Eren'i (14) silahla başından ve göğsünden yaralayan hırsızlar iki istasyon çalışanını da iple bağlayarak etsiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra iş yerinde bulunan kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Bağlı iplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İki köprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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Maskeli hırsızlar dehşet saçtı!
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