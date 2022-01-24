Maskeli hırsızlar dehşet saçtı!

Bitlis'in Beşiri ilçesinde sabaha karşı 03.30 civarında kimliği belirlenemeyen maskeli 3 hırsız, petrol istasyonuna girdi. İstasyonda bulunan Ahmet Eren'i (14) silahla başından ve göğsünden yaralayan hırsızlar iki istasyon çalışanını da iple bağlayarak etsiz hale getirdi. Hırsızlar daha sonra iş yerinde bulunan kasadaki paraları alarak olay yerinden kaçtı.

Bağlı iplerinden kurtulan bir iş yeri çalışanı durumu Jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi Ahmet Eren'in hayatını kaybettiğini tespit etti. İki köprü Jandarma ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.