Maskeyi ihmal etmeyin

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, son haftalarda acil servisleri dahi kilitleyen, hastaneleri dolup taşıran grip vakalarına karşı hayati uyarılarda bulundu. Kocatürk, "Mayısa kadar kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takmak, hijyen kurallarına dikkat etmek, ellerimizi sık yıkamak, hastalıklı çocuklarımızı okula göndermemek, hâlâ yaptırmadıysak grip aşısı yaptırmak, bağışıklığı baskılanmış, yaşlı, kalp ve kronik akciğer hastasıysak zatürre aşısı yaptırmak, düzenli beslenmek, bolca sıvı, sebze ve meyve tüketmek, hastalık belirtileri olduğunda en kısa sürede hekime başvurmak ve sebebi anlamak için test yaptırmak işe yarayacaktır" dedi.Erken tanının önemine değinen Kocatürk, "Birçok kez, tedavide nasılsa bir şey değişmeyecek diyerek test yapılmadığı için hangi virüsle hastalandığımızı da bilmiyoruz. Oysa erken tanı koyarak spesifik bir tedavi alabilir, hastalığı daha rahat atlatabilir, bulaşıcılığı önlemek için tedbirli olabiliriz. Bu yıl gördüğümüz enfeksiyonlar önceki yıllara göre daha ağır geçiyor ve daha uzun sürüyor. Hatta bir virüsten olan hastalıktan iyileşip, diğer virüs ile hastalanılıyor. Bazen de sinüzit, bronşit ve zatürreye dönüşüyor" ifadelerini kullandı.Vakaların artmasına neden olan üç etkeni sayan Kocatürk, "Son 3 yıl boyunca mesafe, hijyen ve maske kuralları nedeniyle bağışıklık sistemimizin bu tür virüs enfeksiyonlarına karşı zayıflaması, grip aşısına karşı oluşan önyargı, bu tür enfeksiyonların önlenmesi için önerdiğimiz tedbirlerin bir işe yaramayacağı düşüncesi. Yetişkin hastalar ise maske ve mesafe kurallarına yeterince dikkat etmiyor. Maske takanlar garipseniyor. Yaşlı, ek hastalığı olan, bağışıklığı baskılanmış olan kişiler, hastalığı çok ağır geçiriyor, hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenlerle, havalar ısınana kadar maske takmaya özen göstermeliyiz. Ellerimizi bol sabunla yıkamalıyız. Düzenli beslenmeliyiz. Eğer çocuklarımız hastaysa bulaşın engellenmesi için okula göndermemeye de özen göstermeliyiz. Kalabalık ortamlardan mümkünse kaçınalım. Grip aşısının önemli olduğunu bir kez daha vurgulamalıyım. Bağışıklığı baskılanmış, yaşlı, kalp ve kronik akciğer hastasıysak zatürre aşısı yaptırmak da önem taşıyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Hastalığın sebebini anlamak için mutlaka test yaptırmalıyız" diye konuştu.