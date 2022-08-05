Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ana kadroya kim girdi 4 Ağustos 2022? Masterchef dördüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı ana kadroya girdi?
Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:04

Masterchef ana kadroya kim girdi 4 Ağustos 2022? Masterchef dördüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı ana kadroya girdi?

Masterchef ana kadro her akşam yapılan düellolar ile belli oluyor. Şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacılar, finalist olmak için ellerinden geleni yapıyor. Dün programı kaçıran vatandaşlar, Masterchef dördüncü finalist kim oldu, ana kadroya kim girdi sorusunu yöneltiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef 2022, yapılan yemeklerin tarifleri ve şeflerin yetenekleri ile izleyicileri kendine çekiyor. Peki, Masterchef ana kadro dördüncü finalist kim oldu? Masterchef ana kadroya kim girdi? İşte detaylar

Masterchef ana kadroya kim girdi 4 Ağustos 2022? Masterchef dördüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı ana kadroya girdi?

Masterchef ana kadro şekilleniyor. Şimdiden dört yarışmacı ana kadroya dahil oldu. 4 Ağustos Masterchef dördüncü finalist kim oldu sorusu, dün akşam programı kaçıran ya da izlerken uyuya kalan seyitrciler tarafından yanıt aranıyor. Daha önce Metin, Gamze ve Onur Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer alıyordu. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2022 Masterchef dördüncü finalist kim oldu? İşte detaylar!

MASTERCHEF ANA KADRO DÖRDÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de 4. önlük için adaylar hünerlerini gösterdi. İlk etapta yarışmacılar Çin pilavı yaptı. 7 isim, ikinci oyuna geçmeye hak kazandı. 7 isim arasında Ege, Çağatay, Şeyma, Melih, Mesut, Tolga, Yaren bulunuyordu.

Yaratıcılık turunda yarışmacılardan avokado ile yaratıcı yemekler yapmasını istedi. Tabaklar sonucunda dördüncü finalist Çağatay oldu.

MASTERCHEF ANA KADROSUNDA KİMLER VAR?

Daha önce Masterchef ana kadroya giren isimler Metin, Gamze ve Onur oldu.

MASTERCHEF ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU?

16 kişilik ana kadro için çalışmalar devam ederken, ilk iki gün Metin ve Gamze ana kadroya girmişti. 3 Ağustos günü üçüncü finalist de belli oldu.

Şefler, ilk önce yarışmacılardan şekerpare yapmalarını istedi. MasterChef jürisinin tadım ve değerlendirme aşaması sonucu Onur ve Tolga son ikiye kaldı. Yarışmacılar arasında başarılı bir üçüncü tabak bulunamadı.

İkili ana kadroya kalmak için düelloya çıktı. Düello sonucu Masterchef ana kadroya dahil olan kişi Onur oldu.

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Masterchef ana kadroya kim girdi 4 Ağustos 2022? Masterchef dördüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı ana kadroya girdi?
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