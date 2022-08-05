Masterchef ana kadroya kim girdi 4 Ağustos 2022? Masterchef dördüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı ana kadroya girdi?

Masterchef ana kadro şekilleniyor. Şimdiden dört yarışmacı ana kadroya dahil oldu. 4 Ağustos Masterchef dördüncü finalist kim oldu sorusu, dün akşam programı kaçıran ya da izlerken uyuya kalan seyitrciler tarafından yanıt aranıyor. Daha önce Metin, Gamze ve Onur Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar arasında yer alıyordu. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi? 2022 Masterchef dördüncü finalist kim oldu? İşte detaylar!