Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Türkiye 2022 bugün var mı, saat kaçta? Masterchef jürileri açıklandı!
Giriş Tarihi: 1.7.2022 14:41 Son Güncelleme: 1.7.2022 14:41

Masterchef Türkiye 2022 bugün var mı, saat kaçta? Masterchef jürileri açıklandı!

Masterchef Türkiye 2022 bugün var mı, saat kaçta? Masterchef jürileri açıklandı!

Masterchef bugün başlıyor! Survivor All Star’ın gece sonlanması ve Nisa’nın şampiyonluk ödülünü almasıyla birlikte yeni yayın dönemi başlıyor. Yazda başlayıp yılbaşına kadar devam edecek olan Masterchef bugün var mı, saat kaçta sorularını yöneltiliyor. TV8 bu sezonda da programlarıyla reytingde üstlerde olmak istiyor. Buna göre, Masterchef 2022 bugün var mı, saat kaçta? Detaylar haberimizde!

Survivor bitti ve sırada Masterchef Türkiye var. Tv8 ekranları Survivor All Star'a Nisa'nın şampiyon olmasıyla veda etti ve sırada ünlü yemek programı var. Mehmet – Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef bugün var mı, saat kaçta soruları cevap bekliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu akşam yayına girecek. Peki, Masterchef bugün saat kaçta? İşte detaylar!

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Survivor All Star'ı Nisa'nın kazanmasıyla birlikte 6 aydan uzun süren maraton sona erdi ve şimdi Masterchef başlıyor. TV8 ara vermeden Survivor bittiği gibi Masterchef Türkiye'yi yayına sokuyor. Yani evet, bu akşam Masterchef var.

MASTERCHEF 2022 SAAT KAÇTA?

Masterchef 2022 1 Temmuz saat 20.00'da ekranlarda yerini alacak.

MASTERCHEF 2022 JÜRİLERİ KİMLER?

Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.

MASTERCHEF ESKİ ŞAMPİYONLARI KİMLER?

2018 şampiyonu: Uğur Kardaş

2019 şampiyonu: Cemre Uyanık

2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı

2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı

ARKADAŞINA GÖNDER
Masterchef Türkiye 2022 bugün var mı, saat kaçta? Masterchef jürileri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA