Survivor bitti ve sırada Masterchef Türkiye var. Tv8 ekranları Survivor All Star'a Nisa'nın şampiyon olmasıyla veda etti ve sırada ünlü yemek programı var. Mehmet – Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef bugün var mı, saat kaçta soruları cevap bekliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu akşam yayına girecek. Peki, Masterchef bugün saat kaçta? İşte detaylar!
Survivor All Star'ı Nisa'nın kazanmasıyla birlikte 6 aydan uzun süren maraton sona erdi ve şimdi Masterchef başlıyor. TV8 ara vermeden Survivor bittiği gibi Masterchef Türkiye'yi yayına sokuyor. Yani evet, bu akşam Masterchef var.
Üç sezondur jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın yer aldığı MasterChef Türkiye aynı ekiple ekranda olacak. Mehmet Yalçınkaya, programdan çekileceği iddialarını yalanladı. Böylece bu sezon da üçlü birlikte yarışacak.
2018 şampiyonu: Uğur Kardaş
2019 şampiyonu: Cemre Uyanık
2020 şampiyonu: Serhat Doğramacı
2021 şampiyonu: Eren Kaşıkçı