Survivor bitti ve sırada Masterchef Türkiye var. Tv8 ekranları Survivor All Star'a Nisa'nın şampiyon olmasıyla veda etti ve sırada ünlü yemek programı var. Mehmet – Danilo ve Somer şefin jüriliğini yaptığı Masterchef bugün var mı, saat kaçta soruları cevap bekliyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program bu akşam yayına girecek. Peki, Masterchef bugün saat kaçta? İşte detaylar!