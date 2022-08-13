Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?
Giriş Tarihi: 13.8.2022 07:43 Son Güncelleme: 13.8.2022 07:43

Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?

Masterchef’te dün gece ana kadroya Burak Revanbahş adlı yarışmacı girdi. Soyadının farklı olması sebebiyle Masterchef Burak Revanbahş nereli soruları sıklıkla yöneltiliyor. Üç eleme turundan da geçerek ana kadroya ismini yazdıran yarışması için Masterchef Burak kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevapları aranıyor. Masterchef 2022 ana kadro belirlenirken, kadroya giren yarışmacılar da sürekli olarak izleyicilerin ajandasında yer alıyor. Peki, Masterchef Burak kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte detaylar

Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?

Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar, programın hayranları tarafından sürekli olarak araştırılmakta. 11. önlüğü alan yarışmacı için de Masterchef Burak kimdir, nereli, kaç yaşında soruları sürekli olarak yöneltiliyor. Sevilen yarışma programı Masterchef'in ana kadrosu yavaş yavaş böylece belli oluyor. Peki, Masterchef Burak Revanbahş kimdir? Masterchef Burak Revanbahş nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

En farklı ürünü ortaya koymak çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu ve jüri şefler tüm ürünleri detaylı olarak değerlendirdi.

MasterChef Türkiye son bölümde yapılan ana kadro mücadelesinde hazırlanan ürünleri tadan ve değerlendiren jüri şefler ana kadroya giren ismin Burak olduğunu açıkladı.

MASTERCHEF BURAK KİMDİR?

Burak Revanbahş, 26 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmakta. 4 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. Yaptığı stajlar ile birlikte toplamda 11 yıldır yemek sektörü içerisindedir.

MasterChef Burak Revanbahş, liseyi Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde yaptı. Bölümden mezuniyet tarihi 2018'dir. Aynı üniversitede yüksek lisans yapmakta.

Burak Revenbahş, ilk turda iki şeften evet bir şeften hayır alarak yarışmaya devam etti.

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Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?
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