Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

En farklı ürünü ortaya koymak çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu ve jüri şefler tüm ürünleri detaylı olarak değerlendirdi.

MasterChef Türkiye son bölümde yapılan ana kadro mücadelesinde hazırlanan ürünleri tadan ve değerlendiren jüri şefler ana kadroya giren ismin Burak olduğunu açıkladı.