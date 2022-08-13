Masterchef Burak kimdir, kaç yaşında? 12 Ağustos 11. önlüğü giyen Masterchef Burak Revanbahş nereli, nerede çalışıyor?

Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar, programın hayranları tarafından sürekli olarak araştırılmakta. 11. önlüğü alan yarışmacı için de Masterchef Burak kimdir, nereli, kaç yaşında soruları sürekli olarak yöneltiliyor. Sevilen yarışma programı Masterchef'in ana kadrosu yavaş yavaş böylece belli oluyor. Peki, Masterchef Burak Revanbahş kimdir? Masterchef Burak Revanbahş nereli, kaç yaşında? İşte detaylar!
En farklı ürünü ortaya koymak çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin beğenisine sundu ve jüri şefler tüm ürünleri detaylı olarak değerlendirdi.
MasterChef Türkiye son bölümde yapılan ana kadro mücadelesinde hazırlanan ürünleri tadan ve değerlendiren jüri şefler ana kadroya giren ismin Burak olduğunu açıkladı.
Burak Revanbahş, 26 yaşındadır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmakta. 4 senedir profesyonel olarak aşçılık yapmaktadır. Yaptığı stajlar ile birlikte toplamda 11 yıldır yemek sektörü içerisindedir.
MasterChef Burak Revanbahş, liseyi Etiler Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde yaptı. Bölümden mezuniyet tarihi 2018'dir. Aynı üniversitede yüksek lisans yapmakta.
Burak Revenbahş, ilk turda iki şeften evet bir şeften hayır alarak yarışmaya devam etti.