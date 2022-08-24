Masterchef ekler tarifi ve malzemeleri: 24 Ağustos 2022 Masterchef çikolatalı ekler nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef ekler nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 50. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan ekler yapmak için mücadele etti. İzleyiciler ise ekler tarifi araştırmalarına başladı. Ülkemizde de oldukça yaygın tüketilen ekler pasta, çayın ve kahvenin yanına çok yakışıyor. Peki, Masterchef ekler nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte muhteşem dolgulu çikolatalı ekler tarifi ve malzemeleri...

EKLER PASTA MALZEMELERİ

100 gram tereyağı

1/2 yemek kaşığı toz şeker

1/4 çay kaşığı tuz

1 su bardağı su

1 paket vanilin

4 adet yumurta

1 su bardağı un(+2 yemek kaşığı un)

Krema dolgusu için: