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Giriş Tarihi: 24.8.2022 22:37

Masterchef ekler tarifi ve malzemeleri: 24 Ağustos 2022 Masterchef çikolatalı ekler nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef Türkiye 2022, 24 Ağustos Çarşamba akşamı 50. bölümüyle ekranlara geldi. Programın yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Şeflerin yarışmacılardan yapmalarını istediği yemekler arasında çikolatalı ekler yer aldı. Akabinde Masterchef ekler tarifi seyirciler tarafından araştırma konusu oldu. Peki, Masterchef ekler nasıl yapılır? Masterchef ekler malzemeleri nelerdir? İşte 24 Ağustos 2022 püf noktaları ile Masterchef ekler tarifi

Masterchef ekler tarifi ve malzemeleri: 24 Ağustos 2022 Masterchef çikolatalı ekler nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef ekler nasıl yapılır sorusu Masterchef izleyicileri tarafından araştırılıyor. Masterchef Türkiye'nin 24 Ağustos 2022 akşamı yayınlanan 50. bölümünde yarışmacılar, Fransız mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan ekler yapmak için mücadele etti. İzleyiciler ise ekler tarifi araştırmalarına başladı. Ülkemizde de oldukça yaygın tüketilen ekler pasta, çayın ve kahvenin yanına çok yakışıyor. Peki, Masterchef ekler nasıl yapılır, püf noktaları neler? İşte muhteşem dolgulu çikolatalı ekler tarifi ve malzemeleri...

EKLER PASTA MALZEMELERİ

  • 100 gram tereyağı
  • 1/2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1 su bardağı su
  • 1 paket vanilin
  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı un(+2 yemek kaşığı un)

Krema dolgusu için:

  • 4 su bardağı süt
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1/2 su bardağı un
  • 1/2 su bardağı buğday nişastası
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket krem şanti
  • 1 kahve fincanı soğuk süt
  • Çikolata sosu için:
  • 180 gram bitter çikolata
  • 1 su bardağı krema

EKLER NASIL YAPILIR?

  • Ekler pastasının temeli olan şu hamurunu hazırlamak için; su, tereyağı, tuz, şeker ve vanilyayı tencereye alın ve kaynatın.
  • Kaynayan suyun içerisine elenmiş unu azar azar ekleyin ve aralarda karıştırarak yoğun bir kıvam alana kadar şu hamurunu hazırlayın.
  • Hazırladığınız hamuru oda sıcaklığında soğutun. Kullanacağınız yumurtaları, tek tek katıp mikser ile yüksek devirde karıştırın.
  • Yumurtalar sayesinde daha az kıvamlı, krema görünümlü ve sarı bir renk alan hamuru, sıkma torbasına alın.
  • Hazırladığınız şu hamurunu, karışım bitene kadar dikdörtgenler halinde tepsiye sıkın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 25 dakika, hamurların üzeri hafif bir renk alana kadar pişirin.
  • Krema dolgusunu hazırlamak için 4 su bardağı süt, yumurta sarısı un ve şekeri bir tepsiye alarak karıştırın. Kaynayıp boza kıvamını aldıktan sonra içerisine tereyağı ve vanilini ekleyip ocaktan alın.
  • Soğuması için kenara alın, bu sırada toz krem şantiyle soğuk sütle çırpın. Tencerede pişen krema harcı tamamen soğuduktan sonra çırpılmış krem şantiyle birleştirin. Güzelce karıştırın ve streç filmle örterek kullanana dek buzdolabında bekletin.

Çikolata sosu için;

  • Bitter çikolatayı küçük parçalar halinde kırın ve bir sos tenceresine alın. Sıvı durumda olan kremayı ekleyin.
  • Derin bir tencerede kaynayan su buharı üzerinde benmari usulü aralarda karıştırarak çikolatayı eritin.
  • Fırından çıkan ekler hamurlarını bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesin. Hazırladığınız krema dolgusunu bir krema torbasına alın ve ekler hamurlarının iç kısımlarını krema ile doldurun.
  • Ekler pastaların üst kısımlarını çikolata sosa batırdıktan sonra servis tabağına yerleştirin. Hazırladığınız tüm eklerlere aynı işlemi uyguladıktan sonra çikolatanın kıvam alması için oda ısısında bekletin.
  • Arzuya göre toz Antep fıstığı ya da rendelenmiş Hindistan cevizi ile servis edin, sevdiklerinizle paylaşın.

EKLER PASTA TARİFİ PÜF NOKTALARI

Adet sayısı, şekil verdiğiniz ekler hamurlarının büyüklüğüne göre değişecektir.Kıvam alan şu hamurunun son halini vermek için yumurta sarılarını tek tek ve hamur soğuduktan sonra eklemeye dikkat edin.

Fırın tepsisinin tabanını yağlı kağıt ile kaplayabilirsiniz.

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Masterchef ekler tarifi ve malzemeleri: 24 Ağustos 2022 Masterchef çikolatalı ekler nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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