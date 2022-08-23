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Giriş Tarihi: 23.8.2022 18:18

Masterchef keşkek tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef keşkek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Masterchef keşkek nasıl yapılır sorusu sürekli olarak soruluyor. TV8’in sevilen yarışması 2022 Masterchef ilk takım oyununda şefler yarışmacılara keşkek malzemeleri verdi ve yarışmacıların keşkek püf noktaları hakkında bilgilerini sınadı. Seyirciler de keşkek tarifi hakkında araştırmalar yapıyor. Kırmızı ve mavi takımın mücadelesi oldukça konu olacak. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte en güzel keşkek tarifi ile Masterchef 2022!

Masterchef keşkek tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef keşkek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

Keşkek tarifi ve püf noktaları TV8 seyircileri tarafından sıklıkla soruluyor. Bu akşam düelloda en güzel keşkek nasıl yapılır sorusunun cevabını yarışmacılar verecek. 23 Ağustos 2022 Masterchef ilk takım yarışmasında en iyi keşkek tarifi ile takımlar galip gelmek istiyor. Peki, keşkek nasıl yapılır? İşte keşkek malzemeleri ve diğer detaylar!

MALZEMELER

Bir buçuk su bardağı aşurelik buğday

500 gram kemikli kuzu eti

Yeteri kadar su, tuz

Üzeri için: 3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

Karabiber, pulbiber

YAPILIŞI

AŞURELİK buğdayı bir gece öncesinden ıslatın ve ertesi gün süzün.

Geniş bir tencerenin dibine kemikli kuzu etini yerleştirin ve üzerine buğdayı boşaltın. Üzerine çıkacak kadar su ilave edin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayınca kısık ateşte buğday ezilecek kıvama gelene kadar (arada bir karıştırıp, suyu azalmışsa sıcak su ekleyin) pişirin.

Kemikli eti buğdayın içinden alın ve kemiklerinden ayırın.

Buğdayı tahta bir kaşıkla macun kıvamına gelene kadar iyice ezin ve tuzunu ayarladıktan sonra servis tabağına yayıp ortasını açın.

Kemiklerinden ayırdığınız eti yerleştirin. Üzeri için tereyağını eritin ve salçayı birkaç kez çevirin.

Karabiber ve pulbiber ekledikten sonra keşkeğin üzerine gezdirip sıcak olarak servis yapın.

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Masterchef keşkek tarifi ve malzemeleri: 23 Ağustos 2022 Masterchef keşkek nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
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