MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef'te dün gece kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra eleme adayı olarak Melih'in ismini verdi.

Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda ismi en fazla yazılan Yağız oldu. Böylece eleme potasına dün akşam Melih ve Yağız girdi.

Önceki gün yine kırmızı takımdan eleme adayları Vural ve Burak olarak belirlenmişti.