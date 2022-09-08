MasterChef dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Her iki takım da Anadolu'nun değişik isimli yemeklerini hazırlarken menü arasında pumpum çorbası, deli kız dolması, kedi batma gibi yemekler vardı. Şeflerin değerlendirmesi sonucu "MasterChef kim kazandı? MasterChef eleme adayı kimler oldu, hangi takım kazandı?" soruları da yanıt buldu. İşte MasterChef Türkiye son bölüm gelişmeleri.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
MasterChef'te dün gece kırmızı takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan Büşra eleme adayı olarak Melih'in ismini verdi.
Kırmızı takımda daha sonra ise eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucunda ismi en fazla yazılan Yağız oldu. Böylece eleme potasına dün akşam Melih ve Yağız girdi.
Önceki gün yine kırmızı takımdan eleme adayları Vural ve Burak olarak belirlenmişti.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
'Anadolu'da isimleri ile öne çıkan yemekler' konseptinde şefler yarışmacılara pumpum çorbası, deli kız dolması, tosunum böreği, kedi batmaz, pırtımpırt, şap şap köftesi, kocakası gerdanı menüsünü verdi.
7 çeşitlik Yemek menüsü için yarışmacılara verilen 1 saatlik süre sonrası değerlendirme yapıldı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığını mavi takım kazandı. Böylece haftanın dokunulmazlık mücadelesinde mavi takım 2-0 öne geçti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım yarışmacıları gecenin ikinci etabında bu kez siyah önlüklerini giyerek bireysel dokunulmazlık mücadelesi verdi. Bu etapta da yarışmacılardan şefler 40 dakika içerisinde kavun ile yaratıcı bir tabak hazırlamalarını istedi.
Yapılan tabakların ardından şefler en başarılı tabağı yapan isimleri öne çağırdı. Bu yarışmacılar; Büşra, Metin, Melih oldu. Şeflerin değerlendirmesi sonucu dün gece bireysel dokunulmazlığı Büşra kazandı.