TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde 8. ana kadro mücadelesi ekranlara geldi. En başarılı aşureyi hazırlamak ve 2 etaplı final turunda avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterirken Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında 8. Önlüğü giyen isim belli oldu. Detayları merak edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler,
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölüme final turunda mücadele eden yarışmacılar ana kadro için tezgah başında zorlu bir mücadele verdi.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde Aşurelerin hazırlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımı sonrasında en başarılı 6 isim seçilerek yola 2. Etapta devam edildi.
MasterChef 2022 son bölümde ilk etabın ardından 2 etaba seçilen 6 yarışmacı arasından tezgah başında kıran kırana mücadele başladı ve hazırlanan yemekleri tek tek değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler 8. Ana kadro yarışmacısını açıkladı.
Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 9 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde ilk ve 2. Etapta başarılı ürünler ortaya koyan Fatmanur, 8. Ana kadro yarışmacısı seçilerek ismi yazılı önlüğü giymeye hak kazandı.