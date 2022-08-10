Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 10.8.2022 00:31 Son Güncelleme: 10.8.2022 00:31

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

2022 MasterChef Türkiye’nin 9 Ağustos günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde yapılan final turu mücadeleleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde ana kadro mücadelesi yaşandı. Aşure ürünü yapmaları istenen yarışmacılar en başarılı ürünü hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı. Zorlu 2 etabın ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda ana kadroya giren isim belli olurken yarışmayı takip edenler bilgi edinmek için “MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. TV8 ile MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularının cevapları ve tüm bilgiler.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde 8. ana kadro mücadelesi ekranlara geldi. En başarılı aşureyi hazırlamak ve 2 etaplı final turunda avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterirken Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında 8. Önlüğü giyen isim belli oldu. Detayları merak edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI ALDI?

MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler,



Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölüme final turunda mücadele eden yarışmacılar ana kadro için tezgah başında zorlu bir mücadele verdi.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde ana kadro için oynanan oyunda en başarılı Aşureyi hazırlayan yarışmacılar 2. etaba geçerek ana kadroya 1 adım daha yaklaşmış oldu.



TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde Aşurelerin hazırlanmasının ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımı sonrasında en başarılı 6 isim seçilerek yola 2. Etapta devam edildi.



MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef 2022 son bölümde ilk etabın ardından 2 etaba seçilen 6 yarışmacı arasından tezgah başında kıran kırana mücadele başladı ve hazırlanan yemekleri tek tek değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler 8. Ana kadro yarışmacısını açıkladı.



MASTERCHEF ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 9 Ağustos 2022 Salı günü yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde ilk ve 2. Etapta başarılı ürünler ortaya koyan Fatmanur, 8. Ana kadro yarışmacısı seçilerek ismi yazılı önlüğü giymeye hak kazandı.

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos MasterChef ana kadroya kim girdi, 8. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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