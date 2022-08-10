TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde 8. ana kadro mücadelesi ekranlara geldi. En başarılı aşureyi hazırlamak ve 2 etaplı final turunda avantaj elde etmek isteyen yarışmacılar tezgah başında hünerlerini gösterirken Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadım değerlendirmeleri sonrasında 8. Önlüğü giyen isim belli oldu. Detayları merak edenler ise "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI ALDI?

MasterChef ana kadroya kim girdi? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler,