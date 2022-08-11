MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde final turundan ana kadroya geçiş yapmak isteyen yarışmacılar kıran kırana mücadele gösterdi. 2 etaplı zorlu oyunun ardından en başarılı 1 isim 9. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlük giydi. Yarışmayı takip edenler ise yoğun şekilde "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
MasterChef ana kadroya giren, önlük alan isim ve tüm son dakika detaylar şöyle;
Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde final turu yarışmacıları 9. Ana kadro yarışmacısı olmak için kozlarını paylaştı.
Kilis Tava yemeğinin tadımını yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı 6 yarışmacıyı seçerek 2. etaba taşıdı. Zorlu 2. etap böylelikle start almış oldu.
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde 2. etaba çıkan yarışmacılar hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu ve değerlendirmeler sonunda kazanan isim belli oldu.
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümün bugünkü kazananı Tayfun oldu ve 9. önlüğün sahibi oldu.