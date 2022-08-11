MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde final turundan ana kadroya geçiş yapmak isteyen yarışmacılar kıran kırana mücadele gösterdi. 2 etaplı zorlu oyunun ardından en başarılı 1 isim 9. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlük giydi. Yarışmayı takip edenler ise yoğun şekilde "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, 9. ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI ALDI?

MasterChef ana kadroya giren, önlük alan isim ve tüm son dakika detaylar şöyle;