Haberler Yaşam Haberleri MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 11.8.2022 01:11 Son Güncelleme: 11.8.2022 01:11

MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef Türkiye son bölümde final turunda mücadele eden yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde ana kadroya giren 9. İsim olmak için kozlarını paylaştı. “Kilis Tava” ürününü en başarılı yapmak için tezgah başında hünerlerini gösteren yarışmacılardan 6 tanesi ilk etabı geçerken 1 tanesi ise ikinci etabı başararak önlüğün sahibi oldu. Yarışmayı takip edenler ise detayları merak ederek “MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde final turundan ana kadroya geçiş yapmak isteyen yarışmacılar kıran kırana mücadele gösterdi. 2 etaplı zorlu oyunun ardından en başarılı 1 isim 9. Ana kadro yarışmacısı olmaya hak kazanarak önlük giydi. Yarışmayı takip edenler ise yoğun şekilde "MasterChef kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ANA KADROYA KİM GİRDİ, 9. ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI ALDI?

MasterChef ana kadroya giren, önlük alan isim ve tüm son dakika detaylar şöyle;



Acun Ilıcalı yapımcılığında 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde final turu yarışmacıları 9. Ana kadro yarışmacısı olmak için kozlarını paylaştı.



Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından yarışmanın ilk etabında Kilis Tava hazırlamaları istenen yarışmacılar zorlu ürünü en başarılı olarak hazırlamak ve 6 kişilik 2. Etap kadrosunda yer almak amacıyla tüm hünerlerini gösterdi.



Kilis Tava yemeğinin tadımını yapan Mehmet, Danilo ve Somer şefler en başarılı 6 yarışmacıyı seçerek 2. etaba taşıdı. Zorlu 2. etap böylelikle start almış oldu.



MASTERCHEF KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2022 son bölümde 2. etaba çıkan yarışmacılar hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu ve değerlendirmeler sonunda kazanan isim belli oldu.



TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümün bugünkü kazananı Tayfun oldu ve 9. önlüğün sahibi oldu.

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MasterChef kim kazandı? TV8 ile MasterChef ana kadroya kim girdi, 9. önlüğü hangi yarışmacı aldı?
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