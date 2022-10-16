Haberler Yaşam Haberleri Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?
Giriş Tarihi: 16.10.2022 00:54

Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Masterchef ana kadro en sonunda tam olarak şekillendi ve elenenlerin yerine kimse yedeklerden kadroya dahil olmayacak. Artık Cumartesi günleri ödül oyunu oynanıyor. 15 Ekim MasterChef ödülü ailelerle kahvaltı olarak belirlendi. Peki Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adaylar kimler?

Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?

Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8 ekranlarında devam eden uzun soluklu program Masterchef Türkiye, ödül oyunu ile devam ediyor. Peki Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan isim Çağatay olurken gözler 15 Ekim ödül oyununun kazananına çevrildi. Masterchef'te Ödül oyununu takım olarak Mavi Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım kendi arasında yarışma yaptı ve üç yarışmacı ödülü kazanmayı hak etti.

KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Aileleri buluşma hakkı kazanan üç isim Tayfun, Ayaz ve Serpilay olarak açıklandı.

BÜYÜK ÖDÜL NE?

15 Ekim MasterChef ödülü ailelerle kahvaltı olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

Masterchef eleme adayları Atike, Görkem, Kıvanç, Çağatay, Fatma Nur ve Burak Revanbahş oldu.

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Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?
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