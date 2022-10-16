Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan isim Çağatay olurken gözler 15 Ekim ödül oyununun kazananına çevrildi. Masterchef'te Ödül oyununu takım olarak Mavi Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım kendi arasında yarışma yaptı ve üç yarışmacı ödülü kazanmayı hak etti.

KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

Aileleri buluşma hakkı kazanan üç isim Tayfun, Ayaz ve Serpilay olarak açıklandı.