Masterchef ödül oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu, hangi takım kazandı sorusunun yanıtı araştırılıyor. TV8 ekranlarında devam eden uzun soluklu program Masterchef Türkiye, ödül oyunu ile devam ediyor. Peki Masterchef ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? 15 Ekim 2022 Masterchef eleme adayları kimler?
MasterChef ödül oyununu kazanan isim Çağatay olurken gözler 15 Ekim ödül oyununun kazananına çevrildi. Masterchef'te Ödül oyununu takım olarak Mavi Takım kazandı. Bu sonucun ardından Mavi Takım kendi arasında yarışma yaptı ve üç yarışmacı ödülü kazanmayı hak etti.
Aileleri buluşma hakkı kazanan üç isim Tayfun, Ayaz ve Serpilay olarak açıklandı.