Masterchef ödül oyunu ne, kim aldı, hangi takım kazandı sorusuna yanıt aranıyor. Lezzetli tariflerin ve tabakların yer aldığı yarışma programında haftanın ödül oyunu merak konusu oldu. Peki Masterchef ödül oyunu kim kazandı? 10 Eylül 2022 Masterchef 3.yedek yarışmacı kim oldu, eleme adayları kim?
MasterChef ödül oyununun kazananı ve 3. yedek kadroya giren yarışmacı belli olacak.
Vural , Burak, Melih , Yağız , Dilan, Serpilay
Somer Şef, Hamza'nın son durumu ile ilgili üzen haberi verdi.
Annesinin böbreğinin Hamza için uyumsuz olduğunu söyleyen Somer Şef, "Annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.
Somer Şef'in duygulandıran açıklamasının ardından ödül oyunu için mücadele veren yarışmacılardan anlamlı hediye geldi. Bu haftanın mavi takım kaptanı olan Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" dedi.
Melih de takımı ile konuştuğunu ve Hamza'ya destek olmak istediklerini vurgulayarak, "Eğer ödül maddiye dönebiliyorsa çok mutlu oluruz. Ona da destek olmuş oluruz" sözleri ile şeflerden takdir topladı.
Bunun üzerine Somer Şef "Sizin bu jestiniz hem bizi hem de yapımcılarımızı çok duygulandırdı. Bugünlük yarışmayı para ödülüne çeviriyoruz ve 50 bin TL'lik bir para ödülü" diyerek bugün Hamza için yarışılacağını söyledi.