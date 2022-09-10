Masterchef ödül oyunu kim kazandı? 10 Eylül 2022 Masterchef 3.yedek yarışmacı kim oldu, eleme adayları kim?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef ödül oyununun kazananı ve 3. yedek kadroya giren yarışmacı belli olacak.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Vural , Burak, Melih , Yağız , Dilan, Serpilay

MASTERCHEF SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Somer Şef, Hamza'nın son durumu ile ilgili üzen haberi verdi.

Annesinin böbreğinin Hamza için uyumsuz olduğunu söyleyen Somer Şef, "Annesi kendi böbreğini verecekti fakat bir uyumsuzluk yakalanmış. Maalesef Hamza'nın sıkıntısı devam ediyor. Her türlü desteğimizle Hamza'nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

Somer Şef'in duygulandıran açıklamasının ardından ödül oyunu için mücadele veren yarışmacılardan anlamlı hediye geldi. Bu haftanın mavi takım kaptanı olan Kaan, "Ödül ne olursa olsun biz Hamza'ya destek olmak istiyoruz. Arkadaşa armağan etmek istiyoruz. Hamza'ya motivasyon olsun" dedi.