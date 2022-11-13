BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 ile 12 Kasım MasterChef ödülünü kim kazandı, ödül ne oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 12 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 126. bölümünde yarışmacılar, haftanın ödül oyunu için tek elleri bağlı olarak tezgah başına geçti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı tabakları hazırlayan takım ödül oyununu kazandı. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 12 Kasım 2022 MasterChef ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı aldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 12 Kasım 2022 MasterChef ödülü ve ödülü kazanan isim…

SON DAKİKA: MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve büyük ödülü kazanan yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;