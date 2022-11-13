BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANAN YARIŞMACI AÇIKLANDI! MasterChef ödül oyununu hangi takım kazandı? TV8 ile 12 Kasım MasterChef ödülünü kim kazandı, ödül ne oldu?

TV8'in sevilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'in 12 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan 126. bölümünde yarışmacılar, haftanın ödül oyunu için tek elleri bağlı olarak tezgah başına geçti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, zorlu oyunda kıyasıya mücadele ederken en başarılı tabakları hazırlayan takım ödül oyununu kazandı. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri, ''MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 12 Kasım 2022 MasterChef ödülü ne oldu, ödülü hangi yarışmacı aldı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TV8 ile 12 Kasım 2022 MasterChef ödülü ve ödülü kazanan isim…
TV8 ile MasterChef ödül oyununu kazanan takım ve büyük ödülü kazanan yarışmacıya ilişkin bilgiler şöyle;
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 12 Kasım Cumartesi akşamı ekranlara gelen 126. son bölümünde mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan yarışmacılar, haftanın ödül oyunu için karşı karşıya geldi.
Mehmet, Danilo ve Somer şefler, yarışmacılardan sol ellerini kullanmadan kebap restorantı menüsü yapmalarını istedi.
Jüri üyelerinin yemek bazında değerlendirdiği oyun sonucunda en başarılı tabaklara imza atan takım belli oldu. Haftanın ödül oyununu MAVİ TAKIM kazandı.
MasterChef Türkiye son bölümde ödül oyununu kazanan mavi takım, ödül oyununun ikinci aşaması için tezgah başına geçti. Bu turda, mavi takım yarışmacıları, Mehmet Şef'in tabağı olan terbiyeli levrek pilaki yaptı.
MasterChef'te büyük ödülü kazanan yarışmacı GAMZE oldu.
Haftanın ödülü güzel bir yemek ve 2023 yılı sonuna kadar geçerli olan iki kişilik yurt içi uçak bileti oldu.
FATMA NUR (Kaptan)
METİN
GAMZE
GÖRKEM
TOLGA
BURAK KAYA
AYAZ (Kaptan)
BÜŞRA
YAĞIZ
KIVANÇ
BARIŞ
BURAK REVANBAHŞ