Masterchef Şule kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren Şule Yaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

24 yaşındaki yarışmacı Şule Yaman aslen Samsun Çarşambalı. Ancak Trabzon'da doğup büyüyen yarışmacı harita mühendisi.

Eğitimine yüksek lisans ile devam eden Yaman, yarışmaya Bolu'dan katılıyor. İlk elemede yahnili kaçamak yemeği ile üç şeften de evet oyu alan yarışması yedek listeden kadroya giren son yarışmacı oldu.