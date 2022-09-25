Haberler Yaşam Haberleri Masterchef Şule kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren Şule Yaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Giriş Tarihi: 25.9.2022 01:34

Masterchef Şule kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren Şule Yaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef ana kadro 2022 yedek listeden son ismi de takıma dahil etti. Son bölümdeki oyunda kuru fasulye pilav yemeği ile ana kadronun biletini alan yarışmacı Şule Yaman oldu. Hemen ardından Masterchef Şule kimdir sorusu gündeme geldi. İzleyenler Masterchef Şule kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Masterchef Şule Yaman hakkında merak edilenler…

Masterchef Şule kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren Şule Yaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Masterchef Şule kimdir sorusu yarışmacının son ana kadro biletini alması ardından gündeme geldi. Kuru fasulye pilav yarışı arından son 6'ya kalan Şule Yaman, en iyi kontrafile ile ana kadroya dahil oldu. Masterchef Şule kaç yaşında, aslen nereli, ne iş yapıyor soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Masterchef Şule Yaman kimdir? İşte yanıtlar…

MASTERCHEF ŞULE KİMDİR?

24 yaşındaki yarışmacı Şule Yaman aslen Samsun Çarşambalı. Ancak Trabzon'da doğup büyüyen yarışmacı harita mühendisi.

Eğitimine yüksek lisans ile devam eden Yaman, yarışmaya Bolu'dan katılıyor. İlk elemede yahnili kaçamak yemeği ile üç şeften de evet oyu alan yarışması yedek listeden kadroya giren son yarışmacı oldu.

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Masterchef Şule kimdir? 2022 Masterchef ana kadroya giren Şule Yaman kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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