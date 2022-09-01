Masterchef 3. Dokunulmazlık oyunu bu akşam Tv8 ekranlarına geliyor. Tansiyonun iki takımda da yükseldiği mücadele sonucunda dokunulmazlığı kaybeden takım haftanın son eleme adayını belirleyecek. Bu kapsamda izleyenler "Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Masterchef dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarına ilişkin merak edilenler...
MasterChef'te bu akşam da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara gelecek. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar üçüncü kez karşılaşacak. Bu kez de İzmir'de bir araya gelen yarışmacılar İzmir'e ait ürünlerle geleneksel yemekleri jürilerin beğenisine sunacak.
Oyun sonucunda kazanan tarafın kim olacağı merak edilirken eleme adayları da netleşmiş olacak.
Geçtiğimiz akşam ise bilindiği üzere yarışmacılardan Hint yemeği yapmaları istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım, Kırmızı takımı 4-3 yenerek haftanın takım oyunu skorunda beraberlerliği yakaladı.
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.
Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Kıvanç dokunulmazlığın sahibi olurken, dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını Fatma Nur olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ayaz oldu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
Mavi Takım
Metin (Takım Kaptanı)
Melih
Büşra
Yağız
Onur
Görkem
Serpilay
Dilan
Burak
Kırmızı Takım
Kıvanç (Takım Kaptanı)
Çağatay
Gamze
Tayfun
Barış
Ayaz
Kaan
Fatma Nur
Burak Kaya