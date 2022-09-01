Masterchef 3. Dokunulmazlık oyunu bu akşam Tv8 ekranlarına geliyor. Tansiyonun iki takımda da yükseldiği mücadele sonucunda dokunulmazlığı kaybeden takım haftanın son eleme adayını belirleyecek. Bu kapsamda izleyenler "Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Masterchef dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarına ilişkin merak edilenler...