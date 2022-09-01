Haberler Yaşam Haberleri Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi! Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?
Giriş Tarihi: 1.9.2022 20:58 Son Güncelleme: 1.9.2022 20:59

Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi! Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef’te heyecan dolu takım oyunu bu akşam ekranlara geliyor. Kırmızı ve mavi takım bu kez İzmir’de bu şehirde yetişen ürünleri kullanarak geleneksel yemekleri misafirlerin beğenisine sunuyor. Haftanın son oyununda kazanan tarafın kim olacağı ise merak ediliyor. Bu noktada “Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?” soruları yanıt aramaya başladı. 1 Eylül Masterchef 3. Dokunulmazlık oyunu sonucu ve haftanın eleme adayları...

Masterchef’te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi! Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?

Masterchef 3. Dokunulmazlık oyunu bu akşam Tv8 ekranlarına geliyor. Tansiyonun iki takımda da yükseldiği mücadele sonucunda dokunulmazlığı kaybeden takım haftanın son eleme adayını belirleyecek. Bu kapsamda izleyenler "Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Masterchef dokunulmazlık oyunu ve eleme adaylarına ilişkin merak edilenler...

MasterChef'te bu akşam da dokunulmazlık mücadelesi ekranlara gelecek. Mavi ve kırmızı olarak ikiye ayrılan takımlar üçüncü kez karşılaşacak. Bu kez de İzmir'de bir araya gelen yarışmacılar İzmir'e ait ürünlerle geleneksel yemekleri jürilerin beğenisine sunacak.

Oyun sonucunda kazanan tarafın kim olacağı merak edilirken eleme adayları da netleşmiş olacak.

Masterchef takım oyunu ile eleme adayları açıklandı mı? Masterchef takım oyununu hangi takım kazandı?

Geçtiğimiz akşam ise bilindiği üzere yarışmacılardan Hint yemeği yapmaları istendi. Jüri değerlendirmeleri sonucunda Mavi takım, Kırmızı takımı 4-3 yenerek haftanın takım oyunu skorunda beraberlerliği yakaladı.

Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti.

Günün sonunda en başarılı yemeği yapan yarışmacı Kıvanç dokunulmazlığın sahibi olurken, dokunulmazlığın sahibi 1. eleme adayını Fatma Nur olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Ayaz oldu.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

Mavi Takım

Metin (Takım Kaptanı)

Melih

Büşra

Yağız

Onur

Görkem

Serpilay

Dilan

Burak

Kırmızı Takım

Kıvanç (Takım Kaptanı)

Çağatay

Gamze

Tayfun

Barış

Ayaz

Kaan

Fatma Nur

Burak Kaya

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Masterchef'te haftanın son dokunulmazlık mücadelesi! Masterchef takım oyununu ile dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu?
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