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Giriş Tarihi: 28.6.2023

Mavi Vatanımızı kararlılıkla koruyoruz

Mavi Vatanımızı kararlılıkla koruyoruz
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Kurban Bayramı dolayısıyla birlikleri ziyaret ederek, Mehmetçik ile bayramlaşıyor. İlk olarak Adana İncirlik'teki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret eden Güler, daha sonra Mersin açıklarındaki TCG Giresun'a gitti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın dünyanın önde gelen deniz güçlerinden biri olduğunu belirten Güler, "Mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumakta, üstlendiği uluslararası görevler ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlayarak şanlı bayrağımızı dalgalandırmakta, eş zamanlı olarak katıldığı yoğun tatbikatlarla da her geçen gün gücünü pekiştirmektedir" dedi.

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Mavi Vatanımızı kararlılıkla koruyoruz
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