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Giriş Tarihi: 2.2.2023

Mavi yengeç Karadeniz’de

Mavi yengeç Karadeniz’de
DOĞU Karadeniz'de bilim insanlarının sualtı araştırmalarında, anavatanı Atlantik Okyanusu olup ağları yırttıkları için balıkçıların 'korkulu rüyası' olarak değerlendirilen mavi yengeçte üreme tespit edildi. Bölgede nadir görülen yengeç türünün; deniz ekosistemi ve balık popülasyona etkilerinin belirlenmesi için araştırma başlatan Ordu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Aydın, "Karadeniz ısınıyor. Dolayısıyla suların sıcaklıkları değişince, boğaz yoluyla da birçok canlı Karadeniz ekosistemine girebilir. Karadeniz'de başka istilacı türler de yer alıyor. Yengeçler de sağlıklı ekosistemlerde olan canlılardır. Karadeniz'e nasıl bir etkisinin olacağını takip etmekteyiz" dedi. AA

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Mavi yengeç Karadeniz’de
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